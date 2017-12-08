Ограничена свобода водителя, сбившего в Пензе трех пешеходов Криминал

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Молодой человек, которому через несколько дней исполнится 20 лет, приговорен к 1,5 годам ограничения свободы и лишению права управления транспортными средствами на 2,5 года за ДТП на улице Гагарина в Пензе, во время которого он сбил сразу трех человек на пешеходном переходе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подсудимый признал свою вину, указав, что утром 21 июня 2017 года он решил завершить маневр на запрещающий — красный — сигнал светофора, поэтому на скорости выехал на перекресток улиц Гагарина и Крупской. Пытаясь перестроиться, мужчина упустил из вида дорожную обстановку и, не заметив пешеходов, совершил наезд на трех женщин. Он сразу бросился оказывать им помощь, но от стресса сам потерял сознание», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он уточнил, что одна из пострадавших получила тяжелые травмы — у нее были диагностированы черепно-мозговая травма с кровоизлиянием и переломом верхней челюсти, а также различные раны головы, рук, переломы костей таза и травмы внутренних органов.

«Потерпевшая по состоянию здоровья не смогла явиться в суд. Она заявила иск о взыскании материального ущерба на сумму более 200 тыс. рублей и компенсации морального вреда — 500 тыс. рублей. Два других пешехода в судебном заседании давали показания как свидетели, поскольку им не был причинен тяжкий вред здоровью и разбирательство с виновным водителем в данном случае производится в ином — не уголовном — порядке», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что при назначении вида и размера наказания суд учел целый ряд факторов, среди которых — совершение преступления небольшой тяжести впервые, молодой возраст, признание вины и раскаяние в содеянном.

«Помимо основного и дополнительного наказания, суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей о возмещении компенсации морального вреда, взыскав в ее пользу 400тыс. рублей и обратив взыскание на принадлежащий подсудимому автомобиль. За потерпевшей также признано право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства», — сказал представитель суда, добавив, что приговор пока в законную силу не вступил.