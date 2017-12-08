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В Каменке будут судить мужчину, который привязывал падчерицу к кровати и морил голодом

17:08 | 08.12.2017 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Житель города Каменки Пензенской области 1983 года рождения, который, по версии следствия, причинял физические и психические страдания своей малолетней падчерице, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

В Каменке будут судить мужчину, который привязывал падчерицу к кровати и морил голодом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, с 9 по 19 октября 2017 года обвиняемый систематически наносил множественные удары руками — по голове, лицу, а также ремнем и электрическим шнуром — по телу и ногам 6-летней падчерицы. Кроме того, он систематически совершал иные насильственные действия в отношении ребенка — привязывал ее веревкой за ногу к кровати, оставляя девочку одну дома на длительное время без присмотра взрослых. В один из дней, после того, как обвиняемый вечером отвязал потерпевшую от кровати, он лишил ее пищи до утра следующего дня. Свои противоправные действия мужчина объяснял воспитательными целями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на лице и теле девочки были зафиксированы следы побоев — кровоподтеки и ссадины.

«Органами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних девочка изъята из семьи», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила также, что мужчина в ожидании приговора суда находится под стражей.
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