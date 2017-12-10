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В Пензе организована проверка по факту интернет-мошенничества с продажей шин

15:15 | 10.12.2017 | Криминал

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Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стал 33-летний житель Пензы, оформивший в сети заказ на покупку восьми шин для автомобилей «ГАЗель» и «Citroen».

В Пензе организована проверка по факту интернет-мошенничества с продажей шин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, он перечислил в счет оплаты 28 тыс. рублей, однако с получением товара возникли проблемы.

«Впоследствии мужчина несколько раз звонил по телефонам, указанным на сайте, и ему отвечали, что отправка товара откладывается. Через 10 дней после оплаты гражданин обнаружил, что сайт заблокирован, а номера не отвечают», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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