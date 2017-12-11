Под Кузнецком мужчина до смерти избил трубой знакомого своей сожительницы Криминал

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина 1989 года рождения задержан по подозрению в причинении смерти знакомому своей сожительницы в Кузнецком районе Пензенской области.

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«По данным следствия, в субботу, 9 декабря, в селе Никольском недавно освободившийся из мест лишения свободы гражданин 1973 года рождения пришел в гости к ранее знакомой женщине, которая на протяжении последних 1,5 лет проживает с другим мужчиной. Сожитель, увидев незваного гостя, попросил того уйти, но потерпевший отказывался покидать дом. Подозреваемый, разозлившись, взял в своем гараже металлическую трубу, вернулся в дом и нанес ею несколько ударов по голове потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть мужчины.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в причинении смерти потерпевшему. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что по делу назначены экспертизы, выполняется комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы.