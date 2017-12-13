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Осуждены пензенцы, у которых изъяли нелегальный алкоголь на 7 млн. рублей

10:45 | 13.12.2017 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области, преступную деятельность которых ранее изобличили сотрудники регионального управления ФСБ РФ, признаны судом виновными в незаконном хранении и сбыте алкогольной продукции.

Осуждены пензенцы, у которых изъяли нелегальный алкоголь на 7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено следствием и судом, двое жителей Пензенской области в июне текущего года незаконно реализовали 34 тыс. 240 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Водка» без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, а также обязательных сертификатов соответствия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что общая стоимость изъятой продукции превысила 7 млн. рублей.

В пресс-службе добавили, что приговоры в отношении злоумышленников вступили в законную силу.
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