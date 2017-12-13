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Мужчина проведет в колонии 12 лет за насилие над дочерью знакомой на автомойке в Пензе

16:46 | 13.12.2017 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к ограничению свободы на 1 год за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей знакомой.

Мужчина проведет в колонии 12 лет за насилие над дочерью знакомой на автомойке в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 16 марта 2017 года мать вместе с девочкой дошкольного возраста приехала на одну из автомоек Пензы в гости к своему знакомому. Женщина вместе с мужчиной начала употреблять спиртное. Через некоторое время они втроем легли спать в комнате для клиентов организации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, ночью, пока мать спала, мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней девочки и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.
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