Мужчина проведет в колонии 12 лет за насилие над дочерью знакомой на автомойке в Пензе Криминал

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к ограничению свободы на 1 год за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей знакомой.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 16 марта 2017 года мать вместе с девочкой дошкольного возраста приехала на одну из автомоек Пензы в гости к своему знакомому. Женщина вместе с мужчиной начала употреблять спиртное. Через некоторое время они втроем легли спать в комнате для клиентов организации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, ночью, пока мать спала, мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней девочки и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.