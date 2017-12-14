Реальный срок грозит жительнице Никольска за кражу продуктов Криминал

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Наказание вплоть до лишения свободы на срок 1 год грозит 34-летней жительнице Никольска Пензенской области, которая подозревается в краже продуктов питания на сумму менее 540 рублей из магазина на улице Есенина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, ранее женщина, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, была подвергнута административному взысканию за аналогичный поступок.

В полиции пояснили, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Статья 158.1 УК РФ предусматривает наказание до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до 180 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до двух месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.