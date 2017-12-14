В Пензе двое подростков осуждены за попытку сбыть крупную партию наркотика Криминал

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 и 5 лет лишения свободы соответственно назначено двоим подросткам, которые пытались сбыть в Пензе крупную партию наркотика.

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«По данным следствия, в июле 2017 года двое 17-летних подростков решили заняться сбытом наркотических средств, желая получать за это денежное вознаграждение. С этой целью они, используя Интернет, договорились с неустановленным следствием лицом о совместной преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств. 13 июля несовершеннолетние, получив информацию о нахождении на улице Овощной оптовой «закладки», в которой находилось не менее 20 гриппер-пакетов с наркотическим средством, отыскали и забрали ее. В тот же день 19 гриппер-пакетов один из подростков положил в рюкзак и передал своему подельнику с целью дальнейшего сбыта, а еще один — оставил для личного употребления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как были задержаны представителями правоохранительных органов.