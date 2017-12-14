Обстрелявший поезд «Пенза — Самара» хулиган отделался условным сроком Криминал

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. 20-летний мужчина, который осенью 2017 года произвел несколько выстрелов по пассажирскому поезду «Пенза — Самара», приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

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«Суд установил, что в октябре, находясь на девятом пикете 714 км железнодорожной станции Пенза-II Куйбышевской железной дороги, местный житель обстрелял из пневматического пистолета вагоны пассажирского поезда сообщением «Пенза — Самара». В результате был причинен ущерб имуществу ОАО «РЖД» на сумму более 20 тыс. рублей. Только благодаря случаю никто из пассажиров не пострадал», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«Если злоумышленник не пройдет испытательный срок, он может быть взят под стражу и препровожден в исправительную колонию общего режима для отбытия назначенного наказания», — добавили в прокуратуре.