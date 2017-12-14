В Пензе молодая женщина похитила из аптеки крем, угрожая фармацевту ножом Криминал

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Молодая женщина подозревается в совершении разбойного нападения на аптеку, расположенную в Первомайском районе Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленница, угрожая фармацевту ножом, открыто похитила с витрины четыре упаковки косметического крема, после чего скрылась, но была задержана по горячим следам.

«Подозреваемой оказалась 22-летняя жительница Пензы, привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские изъяли орудие преступления — нож», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.