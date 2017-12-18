Сердобчанка разбила бутылку о голову сожителя, после чего изрубила его топором Криминал

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Обвинение в совершении убийства предъявлено женщине 1985 года рождения, которая причинила смертельные травмы своему сожителю в Сердобске Пензенской области.

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«По данным следствия, днем в пятницу, 15 декабря, женщина находилась в квартире со своим сожителем. Вместе они распивали спиртное. Через некоторое время возникла ссора на почве того, что мужчина попросил у сожительницы денег на приобретение алкоголя, но она отказала ему. В ответ сожитель начал толкать ее и высказывать угрозы, требуя дать ему денег. В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове, отчего та разбилась. Женщина убежала в другую комнату, потерпевший последовал за ней. Она увидела в комнате топор и взяла его в руки, предупредив, что нанесет удары, если мужчина подойдет к ней», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления добавила, что мужчина отобрал топор, однако затем сожительница толкнула его.

«Он упал на пол, она выхватила у него топор и начала наносить им удары в область головы и тела потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в общей сложности обвиняемая нанесла потерпевшему не менее 19 ударов, причинив ему рубленые раны головы, лица и туловища.

По ее словам, мужчина был госпитализирован, однако в тот же день скончался от черепно-мозговой травмы.

«Решением суда в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — подытожила собеседница агентства.