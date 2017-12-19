Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала 63-летняя жительница Нижнеломовского района Пензенской области, поверившая в возможность получения около 500 тыс. рублей.

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«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Незнакомец сказал, что за оплату услуг женщины-экстрасенса в декабре 2016 года собеседнице полагается компенсация в размере 460 тыс. рублей, так как та оказалась мошенницей и была привлечена к уголовной ответственности. Звонивший добавил, что для получения компенсации необходимо оплатить налог — 13% от суммы перечислений», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве добавили, что потерпевшая перечислила на чужой банковский счет 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.