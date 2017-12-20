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Главу лопатинского МУПа уличили в присвоении денег при наличии долгов перед работниками

15:15 | 20.12.2017 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Лопатинском районе Пензенской области.

Главу лопатинского МУПа уличили в присвоении денег при наличии долгов перед работниками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в 2015 году при наличии у МУП «Коммунальщик» кредиторской задолженности в сумме более 2,4 млн. рублей, в том числе более 260 тыс. рублей — по зарплате, директор издал незаконный приказ о предоставлении себе очередного отпуска и выплате материальной помощи на лечение в размере двух должностных окладов. На основании этого приказа он получил денежные средства в размере 41 тыс. 60 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что ход расследования дела коррупционной направленности находится на контроле надзорного ведомства.
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