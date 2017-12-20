В Пензе открыли дело после смерти рабочего, придавленного подъемником Криминал

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели работника ООО «Компания поставка» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 19 декабря рабочий инженерной группы общества с ограниченной ответственностью «Компания поставка» находился на территории данной организации, расположенной на улице Окружной в Пензе, где выполнял работу по ремонту гидравлического подъемника, предназначенного для погрузки и выгрузки готовой продукции. Во время проведения ремонтных работ произошло опускание металлической платформы, в результате чего потерпевшего придавило опорами подъемника», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении ремонтных работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшего», — добавила Татьяна Махницкая.