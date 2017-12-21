Никольский почтальон получила условный срок за присвоение 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено почтальону села Казарка Никольского района Пензенской области за хищение вверенных ей 60 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что женщина присвоила деньги из кассы отделения почтовой связи села Казарка в период с 30 ноября 2016 года по 16 марта 2017 года.

«Хищение было выявлено в результате проведенной никольским почтамтом ревизии. Подсудимая признала вину в преступлении и пояснила, что совершила его по причине сложившегося тяжелого материального положения», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что бывшая сотрудница «Почты России» вернула предприятию 15 тыс. рублей до начала судебного заседания.

«В счет возмещения причиненного преступлением вреда с нее взысканы денежные средства в сумме 45 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — добавила она.