Мужчина лишен свободы за стрельбу из пневматического пистолета в центре Пензы Криминал

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

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«11 июня 2017 года он, находясь у здания №57 на улице Кирова в Пензе, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с ранее незнакомым ему мужчиной достал из наплечной кобуры под курткой пневматический газобаллонный пистолет калибра 4,5 мм и выстрелил из него не менее шести раз в лицо и тело потерпевшего», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

По его словам, злоумышленник лишь частично признал вину в совершении преступления.

«Мужчина указал, что достал пневматический пистолет из кобуры с целью напугать потерпевшего, так как полагал, что у него в руках имеется нож либо какое-то иное оружие, а затем убрал. При этом потерпевший продолжал двигаться в его сторону. Испугавшись, что неприятель применит оружие, которое было в его руках, мужчина вытащил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил не прицельно», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что стрелявший извинился перед потерпевшим и добровольно возместил моральный вред.

«Удовлетворен гражданский иск о взыскании с него в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего в сумме 12 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — уточнил он.