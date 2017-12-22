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В Пензе вступил в силу приговор по делу о сбыте фальшивых пятитысячных купюр

09:15 | 22.12.2017 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда Пензы, которым двое жителей Ульяновской области признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных 5-тысячных купюр.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что родные брат и сестра приобрели в целях сбыта у неустановленного лица не менее 18 поддельных банковских билетов, обозначенных номиналом 5 тыс. рублей, имеющих существенное сходство с подлинными. 11 декабря 2016 года они приехали в Пензу, приобрели продукцию на незначительную сумму в трех магазинах, аптеке, салоне сотовой связи и кафе и расплатились поддельными деньгами. Продавцы, не обнаружив признаков подделки, передали им сдачу оригинальными банкнотами», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, через неделю родственники аналогичным образом обманули сотрудников пяти торговых точек Димитровграда Ульяновской области, а 21 декабря — двух магазинов Энгельса Саратовской области, введя в денежный оборот поддельные купюры на общую сумму 90 тыс. рублей.

«В судебном заседании осужденные утверждали, что не знали о поддельности имевшихся в их распоряжении денежных купюр, а об этом им сообщили сотрудники полиции. Эти деньги они получили от продажи шубы и не проверили их подлинность, однако их показания опровергаются материалами уголовного дела», — отметила она.

Наталья Быченкова пояснила, что кассир одного из магазинов Пензы выявила, что купюра не подлинная и сообщила об этом мужчине, который стал нервничать и расплатился другими деньгами, а поддельную банкноту забрал назад.

«Мужчина 1982 года рождения приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а его сестре 1988 года рождения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет. Также суд назначил каждому из осужденных дополнительное наказание — штраф в размере 100 тыс. рублей», — добавила пресс-секретарь Пензенского областного суда.
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