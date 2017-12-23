В Пензе возбуждено дело по факту кражи денег с банковского счета Криминал

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 55 тыс. рублей со счета банковской карты, принадлежащей 69-летнему жителю Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, на его мобильный телефон поступило SMS о том, что с банковской карты списаны денежные средства в сумме 22 тыс. 800 рублей и для проверки информации нужно перезвонить по определенному номеру. Гражданин позвонил. Ему ответил неизвестный, который сказал, что произошла системная ошибка, а для ее устранения необходимо назвать номер банковской карты, установочные данные собеседница и код, который поступит в SMS», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что после выполнения инструкций звонившего владелец карты обнаружил пропажу денег со счета.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.