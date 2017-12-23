В Пензе управляющий базы отдыха стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Управляющий одной из баз отдыха Пензы стал жертвой телефонного мошенничества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«По его словам, на стационарный телефон организации позвонил неизвестный. Он попросил разместить группы людей в количестве восьми человек, которые якобы должны приехать из Набережных Челнов. Впоследствии незнакомец перезвонил на мобильный телефон мужчины и попросил забрать продукты питания для гостей из торгового центра на улице Плеханова. Когда управляющий приехал в указанный торговый центр и позвонил неизвестному, тот сказал, что для оплаты продуктов необходимо перевести деньги на счет абонентского номера сотовой связи, а всю сумму он вернет после приезда группы на базу отдыха», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что управляющий перечислил 37 тыс. рублей и лишь затем осознал обман.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.