Установлен житель Кузнецка, который из любопытства устроил пожар в бараке с людьми Криминал

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. 20-летний житель города Кузнецка Пензенской области подозревается в поджоге жилого четырехквартирного дома, в котором на тот момент находились два пенсионера.

Фото: 58.мвд.рф

«В дежурную часть полиции Кузнецка поступило сообщение о пожаре на улице Крупской. Загорелся дом барачного типа, в котором располагались четыре квартиры. Огонь заметили жильцы соседнего дома, которые вызвали сотрудников МЧС. В момент происшествия в одной из квартир находились пожилые люди, они успели покинуть помещение. В результате происшествия кровля строения оказалась уничтожена огнем. Одна из квартир сгорела полностью, а в двух других пострадало имущество», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что в результате проведения экспертизы специалисты назвали причиной пожара поджог, очаг которого находился в нежилой квартире, в которую можно было беспрепятственно проникнуть.

«После пожара владельцы трех квартир восстановили кровлю и провели ремонт в своих жилищах. Ущерб, причиненный гражданам в результате инцидента, превысил 200 тыс. рублей. По факту умышленного уничтожения имущества следственным отделением МВД России по городу Кузнецку было возбуждено уголовное дело», — пояснили в управлении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможной причастности к совершению поджога 20-летнего местного жителя, который был задержан и признался в содеянном.

«Установлено, что в день происшествия злоумышленник, проживающий в том же районе, гулял по улицам и решил заглянуть в заброшенную квартиру. В помещении он нашел старые тряпки и поджег их, чтобы посмотреть, как они горят. Когда огонь стал распространяться по квартире, злоумышленник ушел домой, никому не сообщив о возгорании и не предприняв никаких мер по ликвидации пожара. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.