У молодого жителя Неверкинского района изъяли пять пакетов марихуаны Криминал

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли пять полиэтиленовых пакетов марихуаны у 24-летнего жителя одного из сел Неверкинского района Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснили ИА «PenzaNews» в управлении МВД России по Пензенской области, стражи порядка получили оперативную информацию о том, что молодой мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.

«Была получена санкция на проведение обыска, в ходе которого по месту жительства подозреваемого участковые уполномоченные полиции обнаружили и изъяли пять полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной, массой более 534 граммов», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что по результатам исследования вещество действительно было определено как наркотическое.

«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.