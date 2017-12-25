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Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенничества при продаже инвалидной коляски

14:25 | 25.12.2017 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже инвалидной коляски через сайт объявлений.

Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенничества при продаже инвалидной коляски

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, через некоторое время после размещения в интернете соответствующей информации ей позвонил неизвестный мужчина под видом покупателя.

«Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать номер банковской карты, коды безопасности и подтверждения, который поступит в SMS», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, женщина обнаружила списание со счета 36 тыс. рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.
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