Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенничества при продаже инвалидной коляски Криминал

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже инвалидной коляски через сайт объявлений.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, через некоторое время после размещения в интернете соответствующей информации ей позвонил неизвестный мужчина под видом покупателя.

«Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать номер банковской карты, коды безопасности и подтверждения, который поступит в SMS», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, женщина обнаружила списание со счета 36 тыс. рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.