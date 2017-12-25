В Пензенской области 15-летняя девушка погибла после интимной связи в гараже Криминал

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. 15-летняя девушка погибла в поселке Земетчино Пензенской области после интимной связи со знакомым мужчиной в гараже.

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«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночь на 24 декабря девушка 2002 года рождения вместе со своим знакомым 1995 года рождения находилась в гараже последнего в Земетчино. Подозреваемый, зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в половую связь в автомобиле марки «Lada Priora». При этом двигатель машины был запущен с целью прогрева салона, а ворота гаража закрыты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что через некоторое время девушка и молодой человек почувствовали себя плохо.

«Он выключил двигатель автомобиля, попытался выйти из него и, с его слов, потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, ему удалось выйти из гаража. Скорую помощь вызвали родственники молодого мужчины. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть несовершеннолетней. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что девушка скончалась от отравления окисью углерода», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».