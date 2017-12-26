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Житель Заречного отправится в колонию строгого режима из-за бутылки водки

13:24 | 26.12.2017 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области, который открыто похитил бутылку водки с прилавка магазина, спрятав ее в рукав, признан судом виновным в совершении грабежа и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Житель Заречного отправится в колонию строгого режима из-за бутылки водки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, в результате преступления, совершенного в октябре 2017 года, компании «Тандер» (торговая сеть «Магнит») был причинен ущерб на сумму менее 180 рублей.

«При назначении вида и размера наказания суд учел сведения о личности мужчины, который ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, находится под административным надзором, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, под наблюдением у нарколога и психиатра не состоит, в качестве безработного не зарегистрирован, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленный срок.
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