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В Пензе вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, до смерти забитого кирпичом

15:05 | 26.12.2017 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому житель Пензы отправится в колонию строгого режима на 11 лет за убийство знакомого кирпичом, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, до смерти забитого кирпичом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«18 июля 2017 года в вечернее время неработающий, ведущий асоциальный образ жизни мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в сарае у дома №2А на улице Чаадаева, где распивал спиртные напитки вместе с двумя знакомыми. В ходе внезапно возникшей ссоры он набросился на одного из них, повалил на землю и не менее двух раз ударил в область грудной клетки. Затем злоумышленник нашел кирпичи и нанес ими мужчине не менее четырех ударов в область головы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что злоумышленник не убил потерпевшего лишь потому, что ему помешал другой мужчина, которому безработный нанес кирпичом не менее 15 ударов по различным частям тела.

«От полученных телесных повреждений он скончался на месте», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что, не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.
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