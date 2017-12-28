Задержан подозреваемый в убийстве собутыльника топором на берегу водоема в Засечном Криминал

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина 1971 года рождения задержан по подозрению в убийстве топором своего знакомого на берегу водоема в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она пояснила, что по факту убийства мужчины 1965 года рождения возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 17 октября 2017 года около 23.00 двое знакомых мужчин 1971 и 1965 годов рождения распивали спиртное на берегу водоема в селе Засечном Пензенского района. В процессе общения между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевший начал оскорблять подозреваемого и взял в руки топор, имевшийся в стоящем рядом бытовом помещении. Мужчина отобрал топор у знакомого, после чего они снова начали употреблять алкоголь», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что через некоторое время ситуация повторилась, но, отняв опасный предмет, более молодой мужчина разозлился и нанес товарищу несколько ударов обухом и лезвием топора по голове и телу, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения.

«Желая скрыть следы, подозреваемый недалеко от места убийства закопал тело потерпевшего. Орудие преступления — топор — он выбросил в водоем», — добавила помощник руководителя СУ СКР по региону.

Она отметила, что после совершения убийства потерпевшего никто не искал, заявления о его безвестном исчезновении ни от родственников, ни от его знакомых в правоохранительные органы не поступало — преступление выявлено и раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник полностью признал вину в совершении убийства своего знакомого и показал место его захоронения. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело потерпевшего, на нем зафиксированы телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины его гибели», — пояснила Татьяна Махницкая.