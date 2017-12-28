В Пензенской области истязавший падчерицу отчим получил 3 года колонии Криминал

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Житель города Каменки Пензенской области 1983 года рождения, признанный судом виновным в истязании малолетней падчерицы, приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что с 9 по 19 октября 2017 года мужчина систематически наносил множественные удары руками по лицу, голове, а также ремнем и электрическим шнуром по телу и ногам своей 6-летней падчерицы. Кроме этого, он систематически привязывал девочку веревкой за ногу к кровати, оставляя ее одну дома на длительное время без присмотра взрослых. В один из дней после того, как обвиняемый вечером отвязал потерпевшую от кровати, он лишил ее пищи до утра следующего дня», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина использовал такие методы взаимодействия с ребенком в воспитательных целях.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.