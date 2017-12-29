EN
22:00:06 Пятница, 29 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пенсионер из Пензы перевел незнакомцу 90 тыс. рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы

13:22 | 29.12.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. 77-летний пенсионер из Пензы лишился крупной суммы денег, поверив в то, что его зять сбил человека, а освободить его от предусмотренной законом ответственности помогут деньги.

Пенсионер из Пензы перевел незнакомцу 90 тыс. рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос зятя, он сказал, что сбил человека и для освобождения от ответственности необходимы деньги. Следуя инструкциям звонившего, пенсионер перечислил на счет абонентского номера сотовой связи 90 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Актуальное
Читайте также
Водоснабжение в поселке Калининском восстановлено — прокуратура Под Пензой продажа коровы обернулась для мужчины потерей денег
Парковку на площади Ленина в Пензе запретят с 30 декабря по 1 января Прошло последнее заседание призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам
В Каменке мужчина получил удар ножом во время потасовки у бара На уборку улиц Заречного в новогодние праздники выйдет новый трактор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver