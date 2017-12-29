Пенсионер из Пензы перевел незнакомцу 90 тыс. рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы Криминал

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. 77-летний пенсионер из Пензы лишился крупной суммы денег, поверив в то, что его зять сбил человека, а освободить его от предусмотренной законом ответственности помогут деньги.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос зятя, он сказал, что сбил человека и для освобождения от ответственности необходимы деньги. Следуя инструкциям звонившего, пенсионер перечислил на счет абонентского номера сотовой связи 90 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.