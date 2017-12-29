Под Пензой продажа коровы обернулась для мужчины потерей денег Криминал

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области лишился денег, попавшись на уловку мошенника при продаже коровы через сайт объявлений.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчине позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Под предлогом перечисления денег он попросил собеседника сообщить ему номер банковской карты, коды безопасности и подтверждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве добавили, что после передачи этих сведений незнакомцу мужчина обнаружил списание 13 тыс. рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.