EN
21:59:07 Пятница, 29 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Под Пензой продажа коровы обернулась для мужчины потерей денег

17:01 | 29.12.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области лишился денег, попавшись на уловку мошенника при продаже коровы через сайт объявлений.

Под Пензой продажа коровы обернулась для мужчины потерей денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчине позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести животное. Под предлогом перечисления денег он попросил собеседника сообщить ему номер банковской карты, коды безопасности и подтверждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве добавили, что после передачи этих сведений незнакомцу мужчина обнаружил списание 13 тыс. рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Водоснабжение в поселке Калининском восстановлено — прокуратура Парковку на площади Ленина в Пензе запретят с 30 декабря по 1 января
Прошло последнее заседание призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам Пенсионер из Пензы перевел незнакомцу 90 тыс. рублей, чтобы спасти зятя от тюрьмы
В Каменке мужчина получил удар ножом во время потасовки у бара На уборку улиц Заречного в новогодние праздники выйдет новый трактор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver