Уголовное дело завели на тракториста, спилившего под Никольском мешавшие проезду деревья Криминал

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении тракториста из Никольского района Пензенской области, который подозревается в незаконной рубке деревьев, мешавших его проезду.

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«Подозреваемый пояснил, что работает трактористом у предпринимателя, который осуществляет заготовку леса. В октябре этого года коммерсант взял в разработку делянку возле села Мичкас. В обязанности тракториста входила транспортировка поваленных деревьев. Когда он отправился к делянке на тракторе, то обнаружил, что стволы некоторых деревьев наклонились к дороге и мешают ему проехать. Чтобы устранить препятствие, мужчина взял бензопилу и повалил деревья, после чего поехал к месту назначения и стал выполнять свои обязанности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 32 тыс. рублей; подозреваемый возместил его полностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».