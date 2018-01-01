Под Пензой онлайн-знакомство обернулось для мужчины потерей денег, возбуждено дело Криминал

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. 35-летний житель Бессоновского района, который на одном из сайтов познакомился с «жительницей Дагестана», вел с ней переписку, а затем пригласил в гости в Пензу, стал жертвой интернет-мошенничества.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина предложил оплатить гостье дорогу, после чего перечислил 9 тыс. рублей для оплаты проезда и пополнил счет мобильного телефона на 500 рублей.

«После этого страница пользователя была удалена, а мобильный телефон отключен», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.