Под Пензой онлайн-знакомство обернулось для мужчины потерей денег, возбуждено дело
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Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. 35-летний житель Бессоновского района, который на одном из сайтов познакомился с «жительницей Дагестана», вел с ней переписку, а затем пригласил в гости в Пензу, стал жертвой интернет-мошенничества.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина предложил оплатить гостье дорогу, после чего перечислил 9 тыс. рублей для оплаты проезда и пополнил счет мобильного телефона на 500 рублей.
«После этого страница пользователя была удалена, а мобильный телефон отключен», — сказали в полиции.
В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.