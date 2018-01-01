В Пензе пенсионер обвиняется в убийстве приятеля, с которым дружил со школьной скамьи Криминал

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Обвинение в убийстве предъявлено пенсионеру из Пензы, который, по версии следствия, зарезал школьного друга за несколько дней до Нового года.

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«По данным следствия, 27 декабря 2017 года 65-летний мужчина пригласил к себе домой на улицу Львовскую в Пензе обвиняемого 1952 года рождения, с которым они состояли в дружеских отношениях со школы. Мужчины в процессе общения употребляли спиртное. Через некоторое время между ними возник конфликт. Что послужило его причиной, обвиняемый пояснить затруднился, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения. Ссора переросла в драку, в ходе которой один мужчина нанес другому в общей сложности не менее 10 ударов ножом по телу и лицу. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что пенсионер полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы», — сказала собеседница агентства.