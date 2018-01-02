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В Пензе двое подростков задержаны по подозрению в краже денег из банкетного зала

11:01 | 02.01.2018 | Криминал

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Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Представители Росгвардии задержали двоих подростков, подозреваемых в краже денежных средств из банкетного зала, расположенного в одном из торговых центров на проспекте Строителей в Пензе.

В Пензе двое подростков задержаны по подозрению в краже денег из банкетного зала

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После срабатывания кнопки тревожной сигнализации сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место. Администратор пояснила, что к ней подошли двое молодых людей, которых интересовала стоимость проведения мероприятия в зале. Во время беседы один из них отвлек женщину, попросив ее принести стакан воды. После того как молодые люди ушли, администратор обнаружила, что из кассы пропало 38 тыс. рублей. Женщина проинформировала о случившемся службу безопасности торгового центра, после чего была нажата тревожная кнопка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что первым был задержан 15-летний юноша, пытавшийся покинуть торговую организацию.

«К месту происшествия прибыл дополнительный экипаж вневедомственной охраны для поиска второго подозреваемого. В ходе патрулирования близлежащей территории сотрудники Росгвардии обнаружили его у дома по проспекту Строителей. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться, однако был задержан», — сказали в пресс-службе.

В Росгвардии пояснили, что подростки были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а похищенные деньги обнаружены спрятанными в торговом центре.
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