В Пензе двое подростков задержаны по подозрению в краже денег из банкетного зала Криминал

Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Представители Росгвардии задержали двоих подростков, подозреваемых в краже денежных средств из банкетного зала, расположенного в одном из торговых центров на проспекте Строителей в Пензе.

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«После срабатывания кнопки тревожной сигнализации сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место. Администратор пояснила, что к ней подошли двое молодых людей, которых интересовала стоимость проведения мероприятия в зале. Во время беседы один из них отвлек женщину, попросив ее принести стакан воды. После того как молодые люди ушли, администратор обнаружила, что из кассы пропало 38 тыс. рублей. Женщина проинформировала о случившемся службу безопасности торгового центра, после чего была нажата тревожная кнопка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что первым был задержан 15-летний юноша, пытавшийся покинуть торговую организацию.

«К месту происшествия прибыл дополнительный экипаж вневедомственной охраны для поиска второго подозреваемого. В ходе патрулирования близлежащей территории сотрудники Росгвардии обнаружили его у дома по проспекту Строителей. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться, однако был задержан», — сказали в пресс-службе.

В Росгвардии пояснили, что подростки были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а похищенные деньги обнаружены спрятанными в торговом центре.