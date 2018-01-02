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Аферист под видом военного выманил крупную сумму у девушки из Пензы

12:45 | 02.01.2018 | Криминал

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Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. 19-летняя жительница Пензы попалась на уловку мошенника, выдавшего себя за военнослужащего, намеревавшегося снять квартиру на длительный срок.

Аферист под видом военного выманил крупную сумму у девушки из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил назвать ему номер банковской карты. Через несколько часов незнакомец перезвонил и сказал, что ошибочно перевел 60 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем мужчина попросил вернуть ему деньги за вычетом предоплаты.

«Следуя инструкциям неизвестного, девушка перевела на счета 11 абонентских номеров мобильной связи 135 тыс. рублей», — сказали в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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