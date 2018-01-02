Аферист под видом военного выманил крупную сумму у девушки из Пензы
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Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. 19-летняя жительница Пензы попалась на уловку мошенника, выдавшего себя за военнослужащего, намеревавшегося снять квартиру на длительный срок.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил назвать ему номер банковской карты. Через несколько часов незнакомец перезвонил и сказал, что ошибочно перевел 60 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что затем мужчина попросил вернуть ему деньги за вычетом предоплаты.
«Следуя инструкциям неизвестного, девушка перевела на счета 11 абонентских номеров мобильной связи 135 тыс. рублей», — сказали в полиции.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.