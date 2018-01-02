В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении иногороднего водителя Криминал

Кузнецк, 2 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ульяновской области, который ранее привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и вновь попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения на территории Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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В ведомстве отметили, что автомобиль «Opel Mokka» под управлением мужчины был остановлен на улице Белинского.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — сказали в полиции.