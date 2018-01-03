Житель Сердобска получил 8,5 лет за убийство знакомого ножом, спрятанным под подушкой Криминал

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы назначено жителю Сердобска Пензенской области за убийство знакомого.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 13 октября 2017 года 47-летний мужчина вместе с сожительницей находился дома. К ним в гости пришли знакомые — потерпевший 1981 года рождения со своей сожительницей. Вчетвером они начали распивать спиртное. В ходе общения между парой произошла ссора, гостья вступилась за хозяйку квартиры, тогда мужчина начал высказывать оскорбления в адрес обеих женщин. Потерпевший решил вмешаться в конфликт и сделал замечание приятелю относительно его поведения, но тот не успокаивался. Тогда потерпевший подошел к нему и ударил кулаком по лицу. Мужчина, разозлившись, достал из-под подушки на кровати нож и нанес им один удар в область грудной клетки 36-летнего гостя, после чего лег спать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что прибывшие впоследствии на место преступления врачи лишь констатировали смерть гостя.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.