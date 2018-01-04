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В Каменском районе пенсионерка лишилась денег, поверив «сотруднику банка»

12:39 | 04.01.2018 | Криминал

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Каменка, 4 января 2018. PenzaNews. 62-летняя жительница Каменского района Пензенской области лишилась денег, попавшись на уловку мошенника, который выдал себя за сотрудника кредитно-финансового учреждения.

В Каменском районе пенсионерка лишилась денег, поверив «сотруднику банка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что карта собеседницы заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить номер и код подтверждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что женщина сказала неизвестному нужные данные, после чего со счета банковской карты ее мужа были списаны 10 тыс. рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в полиции.
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