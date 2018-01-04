В Пензе женщина обвиняется в смерти знакомого в результате ссоры за час до Нового года Криминал

Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Женщина 1966 года рождения обвиняется в причинении в ходе ссоры за час до Нового года тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего по неосторожности его смерть.

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«По данным следствия, 31 декабря 2017 года около 23.00 мужчина 1980 года рождения находился в квартире на улице Воровского в Пензе вместе со своей знакомой. Накануне Нового года они распивали спиртное. Через некоторое время между ними возникла ссора, и женщина решила уйти из дома, не желая продолжать конфликт, но мужчина не дал ей выйти из квартиры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, обвиняемая толкнула знакомого руками в грудь, отчего он упал на спину, ударившись головой, а затем нанесла не менее трех ударов по голове мужчины.

«Он остался лежать на полу, а женщина занялась домашними делами. Впоследствии она поняла, что мужчина не подает признаков жизни и обратилась за помощью к своей подруге. Вместе они вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

«Женщина полностью признала вину в причинении смерти своему знакомому. Решением суда по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила она.