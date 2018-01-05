В Пензе задержан подозреваемый в грабеже, совершенном ради подарка другу Криминал

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. 19-летний житель Лунинского района задержан в Пензе по подозрению в совершении грабежа, на который он пошел, чтобы сделать подарок другу на день рождения.

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«Обратившаяся в полицию 67-летняя женщина рассказала, что на улице Лесозащитной неизвестный мужчина толкнул ее в спину и вырвал из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и кошелек», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что задержанный по горячим следам грабитель признался в содеянном.

«Молодой человек пояснил, что приехал в Пензу к другу. От другого знакомого он получил приглашение на день рождения. Денег на подарок у него не оказалось, и тогда он решил добыть их преступным путем. Выхватив сумку, злоумышленник скрылся, а находившийся в ней телефон впоследствии продал за 500 рублей», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что в отношении молодого мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.