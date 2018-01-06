В Кузнецке женщина лишилась почти 35 тыс. рублей в результате телефонного мошенничества Криминал

Кузнецк, 6 января 2018. PenzaNews. 29-летняя женщина обратилась в полицию Кузнецка Пензенской области, став жертвой телефонного мошенничества.

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«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, сказала, что банковская карта собеседницы заблокирована и для ее разблокирования предложила продиктовать цифровой код из сообщения, которое поступит с номера 900», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что 34 тыс. рублей были списаны со счета женщины после того, как она сообщила незнакомке эту информацию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.