EN
22:42:42 Суббота, 6 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Кузнецке женщина лишилась почти 35 тыс. рублей в результате телефонного мошенничества

15:00 | 06.01.2018 | Криминал

Печать

Кузнецк, 6 января 2018. PenzaNews. 29-летняя женщина обратилась в полицию Кузнецка Пензенской области, став жертвой телефонного мошенничества.

В Кузнецке женщина лишилась почти 35 тыс. рублей в результате телефонного мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка, сказала, что банковская карта собеседницы заблокирована и для ее разблокирования предложила продиктовать цифровой код из сообщения, которое поступит с номера 900», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что 34 тыс. рублей были списаны со счета женщины после того, как она сообщила незнакомке эту информацию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Житель Лунинского района в посылке получил игрушку вместо смартфона В центре срочной соцпомощи населению Пензы организован пункт обогрева для бездомных
В Шемышейке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гостя на пороге дома В Пензе поздравили с 95-летием Нестера Бухтина
В Пензенской области ищут подозреваемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад В Пензе мужчина попал в больницу после ДТП с участием двух иномарок
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver