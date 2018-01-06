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В Шемышейке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гостя на пороге дома

16:00 | 06.01.2018 | Криминал

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Шемышейка, 6 января 2018. PenzaNews. Мужчина 1982 года рождения, обвиняемый в убийстве гостя на пороге своего дома, задержан в Шемышейке Пензенской области.

В Шемышейке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гостя на пороге дома

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в ночь с 3 на 4 января он находился в одном из кафе в Шемышейке, где встретил двоих знакомых мужчин и пригласил их к себе в гости. Приятели согласились и пришли в дом злоумышленника на улице Горького. Втроем они начали употреблять спиртное», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в процессе общения один из гостей начал оскорблять владельца дома, и тот потребовал, чтобы тот гость, что мужчина и сделал.

«Второй приятель в конфликт не вмешивался и остался в доме, где они вдвоем продолжили общаться и употреблять алкоголь. Через некоторое время между ними также возникла ссора. Из-за чего именно, злоумышленник пояснить затруднился, вспомнив лишь, что потерпевший осуждал его за то, что он выгнал из дома их общего знакомого. Конфликт перерос в драку, в процессе которой обвиняемый схватил на кухне нож и начал размахивать им перед приятелем, требуя, чтобы тот ушел», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что на крыльце гость напоследок попытался успокоить товарища, схватив его за руку, после чего тот не менее двух раз ударил его ножом в грудь и один в спину.

«Осознав, что знакомый не подает признаков жизни, он решил спрятать его тело в бане, однако, не дотащив его, оставил на территории своего дома, накрыв матрацем и покрывалом. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 30-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от причиненных ему колото-резаных ранений», — добавила она.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина заключен под стражу.
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