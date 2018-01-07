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В Пензенской области по подозрению в убийстве разыскивают мужчину с татуировками

12:55 | 07.01.2018 | Криминал

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Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Житель Тамалы Пензенской области Алексей Ромашкин разыскивается по подозрению в убийстве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензенской области по подозрению в убийстве разыскивают мужчину с татуировками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что мужчина родился в Ульяновке Тамалинского района в 1969 году.

«Приметы: на вид 40–45 лет, рост 170–175 см, среднее телосложение, волосы темные», — уточнили в пресс-службе.

В полиции отметили, что у Алексея Ромашкина есть несколько татуировок: нож и череп на левом плече, паук и голова женщины — на правом, крест и браслет — на одной руке, свастика и перстни — на другой.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части отделения МВД России по Тамалинскому району: +7 (8412) 63-02-73, +7 (8416) 92-11-59 или 02», — добавили в управлении.
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