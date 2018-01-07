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В Пензе несовершеннолетний студент подозревается в кражах детских колясок

15:15 | 07.01.2018 | Криминал

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Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Мокшанского района, приехавший в Пензу для обучения в колледже, подозревается в двух кражах детских колясок.

В Пензе несовершеннолетний студент подозревается в кражах детских колясок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, сотрудники полиции установили личность злоумышленника после обращения жительницы дома на улице Долгорукова, которая заявила о пропаже устройства стоимостью 8,5 тыс. рублей.

«В ходе допроса молодой человек рассказал, что работал в одной из организаций и распространял листовки. Когда подозреваемый ходил по подъездам, он присматривал детские коляски, оставленные без присмотра, а затем в отсутствие случайных свидетелей похищал имущество», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что ранее молодой человек совершил аналогичное преступление на улице Чапаева, после чего продал украденную вещь, а деньги потратил на личные нужды.

«По факту кражи отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — добавили в управлении.
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