В Пензе несовершеннолетний студент подозревается в кражах детских колясок Криминал

Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Мокшанского района, приехавший в Пензу для обучения в колледже, подозревается в двух кражах детских колясок.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, сотрудники полиции установили личность злоумышленника после обращения жительницы дома на улице Долгорукова, которая заявила о пропаже устройства стоимостью 8,5 тыс. рублей.

«В ходе допроса молодой человек рассказал, что работал в одной из организаций и распространял листовки. Когда подозреваемый ходил по подъездам, он присматривал детские коляски, оставленные без присмотра, а затем в отсутствие случайных свидетелей похищал имущество», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что ранее молодой человек совершил аналогичное преступление на улице Чапаева, после чего продал украденную вещь, а деньги потратил на личные нужды.

«По факту кражи отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — добавили в управлении.