Под Пензой мужчина в два приема украл из магазина спиртное и колбасу на 12 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность молодого жителя Пензы к краже алкогольной продукции и колбасных изделий общей стоимостью 12 тыс. рублей из магазина в селе Чемодановка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, подозреваемый дал признательные показания.

«Молодой человек пояснил, что вечером он распивал спиртные напитки со своим товарищем. Когда алкоголь закончился, мужчина пошел в магазин, но тот был закрыт. Тогда злоумышленник сломал запорное устройство и проник в помещение, откуда взял несколько бутылок с алкоголем, после чего вернулся к своему товарищу, где они дальше продолжили распивать спиртное», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что спустя два дня мужчина вновь совершил кражу из того же магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключен под стражу.