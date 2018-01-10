В Пензе у наркосбытчика изъято 5 тыс. разовых доз «синтетики» Криминал

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Полицейские изъяли более 500 граммов синтетических наркотических средств, что соответствует почти 5 тыс. разовых доз, из съемной квартиры, арендованной ранее судимым 29-летним жителем Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, неотложный обыск в помещении был проведен после того, как злоумышленника задержали с поличным при оборудовании очередного тайника.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий у подозреваемого также были изъяты технические средства и приспособления, с помощью которых он осуществлял свою незаконную деятельность», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.