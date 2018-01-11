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В Пензе женщина пыталась передать в колонию наркотики в коробке из-под сока

15:41 | 11.01.2018 | Криминал

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Уроженка Пензы пыталась передать крупную партию наркотиков в исправительную колонию №8 во время длительного свидания с супругом, отбывающим наказание за вымогательство и разбой, однако ее действия были пресечены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе женщина пыталась передать в колонию наркотики в коробке из-под сока

Фото: 58.fsin.su

В ведомстве пояснили, что обнаружить запрещенные вещества, упакованные в 13 свертков и спрятанные в двух коробках из-под сока, помогла служебная собака.

«Впоследствии было установлено, что в изъятых пакетах в числе синтетических наркотиков есть вещество, содержащее в своем составе героин», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что к настоящему времени удалось установить лиц, причастных к организации доставки наркотических средств на территорию колонии.
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