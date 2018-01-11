В Пензенской области будут судить мужчину, пытавшегося зарезать и отравить знакомую Криминал

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Житель Пачелмского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомой, которую он сначала пытался зарезать ножом, а затем — отравить, влив ей в рот неизвестную жидкость и открыв газовую конфорку в доме.

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«По данным следствия, 16 октября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшей, сложившиеся на почве ранее происходивших между ними ссор и конфликтов, вооружился ножом хозяйственно-бытового назначения и проследовал к месту жительства женщины на улицу Толстого. Войдя в дом, мужчина нанес хозяйке не менее двух ударов в область головы ножом, который та попыталась выхватить», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что мужчина оказался сильнее потерпевшей: он выдернул клинок ножа из ее рук, схватил женщину за волосы и повалил на пол.

«Затем он сел сверху на ноги лежавшей на полу хозяйки дома, придавив ее весом своего тела, и нанес не менее трех ударов ножом в область туловища, после чего влил ей в рот неустановленный следствием раствор и открыл все конфорки плиты, пустив тем самым в дом газ», — сказала собеседница агентства.

При этом, по ее словам, женщине удалось спастись, нажав на кнопку последнего вызова на телефоне.

«Она рассказала знакомой о случившемся, а та в свою очередь позвонила соседке потерпевшей. Впоследствии женщина была своевременно доставлена в лечебное учреждение», — отметила представитель следственного управления.

Наталия Фомина уточнила, что злоумышленник признал свою вину в совершении преступления.