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Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству

18:30 | 14.01.2018 | Криминал

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Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. 16-летний неоднократно судимый подросток подозревается в краже денег в размере более 10 тыс. рублей с банковской карты жителя Бессоновского района Пензенской области, семье которого он помогал по хозяйству.

Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в ноябре 2017 года молодые люди встретились в областном центре, где в ходе разговора подозреваемый под предлогом посмотреть банковскую карту незаметно привязал ее к своему номеру телефона, используя интернет. В дальнейшем, зная, что потерпевший получит на карту денежные средства, он дождался SMS-уведомления о поступлении и перевел их на карту своих родителей, тем самым похитив», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.
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