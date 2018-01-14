Под Пензой судимый подросток попался на краже денег у семьи, которой помогал по хозяйству Криминал

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. 16-летний неоднократно судимый подросток подозревается в краже денег в размере более 10 тыс. рублей с банковской карты жителя Бессоновского района Пензенской области, семье которого он помогал по хозяйству.

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«Предварительно установлено, что в ноябре 2017 года молодые люди встретились в областном центре, где в ходе разговора подозреваемый под предлогом посмотреть банковскую карту незаметно привязал ее к своему номеру телефона, используя интернет. В дальнейшем, зная, что потерпевший получит на карту денежные средства, он дождался SMS-уведомления о поступлении и перевел их на карту своих родителей, тем самым похитив», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.