В Пензе завершено следствие по делу о сбыте наркотиков членами ОПГ Криминал

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Следственное управление УМВД России по Пензенской области завершило расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

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«В ходе обыска у них было изъято более 2 кг наркотических средств, которые предназначались для распространения на территории Пензенской и Ульяновской областей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве отметили, что среди участников ОПГ были четко распределены роли.

«Уроженец Саратовской области занимал должность межрегионального курьера — он получал оптовые партии наркотиков, фасовал их на более мелкие, а затем давал сообщение в интернет-магазин об их готовности. В свою очередь региональный курьер давал информацию оптовым курьерам. Затем оптовики готовили и раскладывали наркотики для потребителей», — пояснили в полиции.

В УМВД добавили, что участники группы были задержаны во взаимодействии с управлением ФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время три человека находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. В отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд», — сказали в пресс-службе.