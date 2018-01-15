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В Никольском районе завели дело на мужчину, который незаконно проник в дом экс-супруги

18:59 | 15.01.2018 | Криминал

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Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело о незаконном проникновении в жилище возбуждено в отношении жителя Никольского района Пензенской области, который проник в дом бывшей супруги против ее воли.

В Никольском районе завели дело на мужчину, который незаконно проник в дом экс-супруги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, 3 января около 4.00 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому бывшей супруги, чтобы выяснить отношения. Понимая, что женщина не желает с ним общаться, он, применив физическую силу, открыл окно и через проем проник в помещение кухни дома на улице Первомайской в рабочем поселке Сура, чем нарушил право проживающих там лиц на неприкосновенность жилища», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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